Mesajul Simonei Halep după ce s-a calificat în finala de la Toronto: ”Îi mulţumesc că mă ajută să câştig fiecare meci!”

Simona Halep s-a calificat în finala turneului de la Toronto. Halep a învins-o în semifinale pe americanca Jessica Pegula, scor 2-6, 6-3, 6-4, în două ore şi 14 minute. La finalul meciului, româncă a avut o reacție emoționantă.

”Îi mulţumesc că mă ajută să câştig fiecare meci!”

”În primul rând, le mulţumesc că m-au încurajat nebuneşte azi. Am muncit pentru fiecare minge, nu am renunţat în niciun punct, ea e în Top 10 WTA, a fost foate greu, am jucat bine şi sunt mulţumită de ce am jucat azi.

A fost o provocare pentru mine. Am schimbat tactica după primul set, lovea puternic şi eu nu simţeam ritmul. Am reuşit să o împing în spatele terenului. E prima noastră finală (n.r. alături de Patrick Mouratoglou), sperăm că vom avea cât mai multe. Îi mulţumesc că mă ajută să câştig fiecare meci. Sunt onorată”, a spus Simona Halep.