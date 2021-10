Mesajul Simonei Halep după eliminarea de la Moscova! Ce a anunțat sportiva

Românca de 30 de ani a fost învinsă în două seturi, scor 4-6, 4-6, într-o oră și 46 de minute, de grecoaica Maria Sakkari (locul 7 WTA).

Până în această fază a competiției, fosta ocupantă a primului loc în ierarhia mondială WTA a trecut de rusoaicele Anastasia Potapova (locul 68 WTA), scor 6-1, 6-4, respectiv Veronika Kudermetova (32 WTA), scor 6-1, 7-6(4), și a obținut un premiu total în valoare de 15.500 de dolari și 100 de puncte WTA.

Simona Halep a oferit prima reacție, în mediul online, după ce a fost eliminată de la Kremlin Open. În ciuda faptului că a părăsit competiția, aceasta le-a mulțumit organizatorilor ruși, care i-au oferit un wild card, și a declarat că a progresat în cursul acestei săptămâni.

De asemenea, a anunțat că ultimul turneu din acest sezon va fi Transylvania Open, programat între 25 și 31 octombrie, unde vrea să dea tot ce e mai bun. Competiția din Cluj-Napoca este dotată cu premii în valoare de 235.238 de dolari.

”Moscova, mulțumesc pentru o săptămână grozavă, în care am progresat! Următoarea și ultima oprire a sezonului: Cluj!”, a fost mesajul scurt al Simonei Halep, locul 19 mondial în momentul de față, pe contul oficial de Twitter.

Moscow, thank you for a great week of progress 🙏

Next and final stop of the season – Cluj ❤️🇷🇴 @TransylvaniaOpn pic.twitter.com/XkLyV9GijB

— Simona Halep (@Simona_Halep) October 22, 2021