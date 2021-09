Mesajul trimis celor care s-au năpustit asupra lui Markovic după prestația de aseară: „Voiați să rupă de unul singur norii?”

Fotbalistul Craiovei a fost pentru a doua oară titularizat în primul 11 al naționalei României. După ce a fost trimis din primul minut și cu Liechtenstein, atacantul și-a păstrat stattul și împotriva Macedoniei de Nord.

Însă evoluția saa fost criticată nu doar specialiști ci și de coechipierii săi dezamăgiți de soluțiile găsite de jucătorul de 20 de ani. În apărarea lui a sărit primul său antrenor, Gigi Vâlcu care i-a ghidat primii pași la Corabia.

„Acest copil a muncit foarte mult ca să ajungă la acest nivel și la echipa națională, dar acum văd că a devenit inamicul numărul unu pentru mulți specialiști din fotbalul românesc. Ce a făcut, mă, fraților acest copil? Are doar 20 de ani, voiați să rupă de unul singur norii? Păi voi nu ați văzut că Liechtenstein se apăra pe două linii și nu aveai pe unde să intri? Nu ați văzut că în meciul cu Macedonia, portarul Niță a fost cel mai bun om al nostru?

De bine, de rău, Markovic a încercat poarta și a tras, dar alții, mai experimentați ca el, câte șuturi au tras? L-am găsit acum pe Markovic vinovatul principal. Însă, eu am mare încredere Reghecampf și sunt singur că îl va pune pe picioare pe Jovan la Craiova și îl va trimite de acum la națională mult mai bine pregătit. Aveți un pic de răbdare cu Markovic. Are abia 20 de ani”, a declarat antrenorul pentru Pro Sport.

Acesta și-a adus aminte cum l-a crescut pe jucătorul care a debutat în prima divizie încă de la 16 ani. Și se miră de acuzele care i se duc în privința greutății sale.

„Nu am avut niciodată probleme cu Markovic la Corabia în legătură cu kilogramele în plus. Când l-am dat la Craiova, acum șase ani, el avea 1.80 m și 72 de kilograme. Cred că cei de la Craiova au greșit un pic strategia, după ce a ajuns la ei. Nu trebuia, ca junior, să fie băgat atât de mult la sala de forță și să pună masă pe el. A luat prea mult în greutate, iar acum îi este foarte greu să slăbească. Am înțeles că ajunsese și la 94-95 de kilograme. Este foarte mult și trebuie să slăbească.

Cred că i-au cauzat și aceste pauze foarte mari din cauza operațiilor la genunchi. Dar vă rog eu să aveți răbdare cu Markovic. După ce Reghe o să îl pună pe picioare la Craiova, o să vedeți un alt Markovic la echipa națională. Copilul a încercat să facă tot ce poate el în acest moment. Nici nu se cunoștea bine cu băieții din echipă. Nu e ușor să te integrezi din prima la echipa națională. Îl voi ajuta și eu cu tot ce pot și îl voi încuraja în permanență. El ține legătura cu mine!”, a mai precizat Gigi Vîlcu.

