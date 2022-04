Mesajul trimis în Săptămna Mare de unul dintre cei mai experimentați jucători ucraineni: „Rusia să plece de pe pământul nostru”

Andriy Pyatov are 101 selecții în naționala Ucrainei pentru care a debutat în urmă cu 16 ani. Portarul legendar al lui Șahtior Donețk cere oprirea de urgență a războiului care curmă viețile unor oameni nevinovați, victime colaterale în disputa dintre cele două tabere.

Goalkeeper de 37 de ani face apel la cei cu putere de decizie pentru a pune capăt coșmarului îndurat de conaționalii săi din 24 februarie încoace. Toate rundele de negocieri purtate în ultima vreme nu au oferit rezultatele dorite, astfel încât schimburile de focuri au continuat.

”Tot ce se întâmplă acum trebuie oprit. Totuși, nu poate să se încheie decât cu negocieri. Vrem ca liderii să se așeze la masă și să oprească tot ce se întâmplă acum. Și am spus deja că cel mai rău lucru este moartea copiilor, a mamelor noastre, a bunicilor. Cu toții cerem ca războiul să se oprească și ca Rusia să plece de pe pământul nostru”, au fost cuvibntele portarului care a colaborat ani buni cu Mircea Lucescu la Șahtior pentru sport.ua.

În tot acest timp, fostul coleg al lui Pyatov, Anatoliy Tymoschuk, s-a transformat într-un adevărat dușman pentru ucraineni, care l-au șters din cărțile de istorie ale fotbalului în urma lipsei sale de reacție la adresa invadatorilor. În condițiile date, fostului fotbalist al lui Șahtior Donețk îi rămâne doar opțiunea să ceară cetățenia rusă, consideră unul dintre jurnaliștii ruși cu renume la Moscova.

”Pentru mine, este un subiect dificil. Câțiva ani nu am comunicat deloc. Apoi, Tymoshchuk mi-a scris și m-a sunat. După aceea, am început să corespondăm periodic, în principal pe teme de fotbal. Nu l-am întrebat nimic despre acest subiect, pentru că atunci când o persoană tace, totul este clar. Nu are sens să scoți ceva cu cleștele de la el. Nu m-a interesat părerea lui pe această temă.

Cred că a făcut o anumită alegere și consider că Tymoshchuk va trebui să-și schimbe cetățenia, să o obțină pe cea rusă. Mai întâi trebuie să apari, apoi trebuie să vorbești. Pozițiile lui Rakitsky, Voronin și Vernydub le înțeleg. Orice persoană normală, când există probleme în țara lui, va încerca să o ajute în orice fel poate. Nici măcar nu se discută!”, a fost observația lui Aleksey Andronov pentru aceeași sursă.