Messi, plătit regeşte la Paris. Criptomonede în pachetul de bun-venit

Deşi prima sumă vehiculată a fost de 35 de milioane de euro pe sezon, conform celor de la Le Parisien Messi va încasa 41 de milioane de euro pentru fiecare stagiune. Mai mult, argentinianul are în contract prime fabuloase pentru performanţe precum câştigarea trofeului UEFA Champions League.

Messi îl va depăşi pe prietenul Neymar, care era până în acest moment cel mai bine plătit jucător al lui PSG. 37 de milioane de euro pe sezon este salariul lui Neymar la PSG.

În pachetul „de bun-venit” pregătit de PSG pentru Leo Messi a fost inclusă o primă de instalare de 40 de milioane de euro, dar şi o anumită sumă plătită în criptomonedele care poartă denumirea clubului. Token-ul PSG, lansat de cei de la Socios pentru mai multe cluburi europene, este evaluat la 40 de dolari unitatea în acest moment. După anunţul transferului lui Messi, moneda a generat vânzări de 30 de milioane de dolari. Jumătate din această sumă ar fi intrat direct în conturile clubului parizian.

Noua modă a criptomonedelor destinate fanilor a generat deja venituri suplimentare de 200 de milioane de dolari pentru cluburi precum PSG, Juventus, Manchester United, Inter sau AC Milan. Achiziţionarea monedelor le permite fanilor să cumpere direct produse cu însemnele cluburilor, dar şi acces la anumite decizii minore din viaţa echipelor favorite.

