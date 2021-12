Mihai Costea, pregătit de revenire: „Cine-a zis că am renunțat?”. Unde poate ajunge

Liber de contract după despărțirea de Chindia Târgoviște, Mihai Costea este aproape să semneze cu o formație din zona Golfului.

Ajuns la 33 de ani, atacantul a fost ultima dată sub contract cu formația dâmbovițeană, între noiembrie 2020 și sfârșitul lunii iunie a anului în curs, dar nu a reușit să impresioneze.

Totuși, acesta nu duce lipsă de oferte. Deși este departe de perioada în care strălucea la Craiova și prindea un transfer la FCSB, Mihai Costea poate ajunge în campionatul Emiratelor Arabe Unite, dar așteaptă începutul noului an pentru a finaliza negocierile.

„Cine-a zis că am renunțat? Ultima oară am fost la Chindia, am terminat contractul și până acum nu am găsit ceea ce îmi convine. Am niște discuții din Dubai, mă vrea o echipă și zilele următoare, după Revelion, voi lua o decizie.

Să vedem daca mă înțeleg cu echipa aceea. Vă dați seama, nu sunt ca acum șapte-opt ani, dar sunt în formă. Îmi trebuie o săptămână-două de pregătire și după voi fi bine. Simțul porții îl am în continuare”, a declarat Mihai Costea, pentru Digi Sport.