Mihai Covaliu este realist înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris: „ Dacă vor fi 7 medalii, aş fi fericit”

Preşedintele COSR ar fi mulțumit dacă sportivii români ar obţine 7 medalii la JO de la Paris, dar nu exclude și surprizele.

„Federaţiile naţionale au estimat 13 medalii. Dacă vor fi 7 medalii, aş fi fericit”, recunoaște Mihai Covaliu

Competiția sportivă supremă are loc anul viitor, între 26 iulie și 11 august. „Deşi mi-ar plăcea să pot spune altceva, trebuie sa întăresc viziunea Comisiei tehnice olimpice pentru sportul de performanţă, 5-7 medalii.

Ei au perspectiva întregului ciclu olimpic şi au fost mereu realişti. Sunt oameni cu mare experienţă în sportul mondial. Dacă mă gândesc la proiecţia federaţiilor naţionale, unde s-au estimat 13 medalii, de la 11 federaţii, aş depăşi limita optimismului.

Deci, dacă vor fi 7 aş fi fericit. Însă vom face tot ceea ce este necesar pentru a maximiza fiecare posibilitate pe care o avem. Repet, pot apărea surprize”, a declarat oficialul COSR.

Covaliu a apreciat în mod deosebit modul profesionist în care canotajul românesc a urmat în 2023 strategia pentru JO de anul viitor, dar şi revenirea echipei feminine de gimnastică la întrecerea supremă.

„Remarc dominaţia canotajului la nivel european şi mondial, modul profesionist în care îşi urmează strategia pentru Paris 2024. Remarc abnegaţia lui Cătălin Chirilă, depăşirea unei limite pentru atleta Alina Rotaru, revenirea echipei feminine de gimnastică la Olimpiadă.

Trec la normale evoluţiile lui David Popovici, ale fetelor de la tenis de masă, dar şi competiţiile la care am participat anul acesta la juniori, şi mă refer la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Maribor, unde am obţinut 20 de medalii, 9 de aur, 6 de argint şi 5 de bronz, situându-ne pe locul 4 dintr-un total de 48 de ţări participante.

Şi bineînţeles, participarea la Jocurile Europene din Polonia, unde România a obţinut 17 medalii, 6 de aur, 6 de argint şi 5 de bronz, şi o clasare pe locul 15 în Europa. Rezultate care ne dau încredere pentru viitor”, a spus el.

Mihai Covaliu a trecut la dezamăgiri cazurile de dopaj ale Simona Halep şi Mariei Boldor

Referitor la problemele financiare întâmpinate de federaţiile sportive în 2023, Covaliu a afirmat că ele vor găsi întotdeauna uşa deschisă la COSR.

„Mă bucur că noi am fost constanţi, că am sprijinit permanent sportivii care fac performanţă. Aceasta este misiunea noastră. Am încercat, şi am reuşit, ca sportivii să nu simtă lipsuri în procesul de pregătire.

Federaţiile au avut şi au în COSR un partener loial şi dispus să ajute. Uşile noastre, a mea şi a secretarului general George Boroi, sunt deschise şi am găsit soluţii la toate problemele.

Sigur că îmi pare foarte rău de ceea ce s-a întâmplat cu Simona Halep, cu Maria Boldor de la scrimă, dar noi trebuie să mergem înainte şi să nu mai repetăm greşelile din trecut.

Cu un management mai bun şi cu oameni mai bine pregătiţi avem şanse mai mari să ne atingem obiectivele propuse. Şi încă ceva… împreună, este foarte important să lucrăm împreună, dar fiecare acolo unde poate şi ştie. Altfel, nu”, a adăugat Covaliu, potrivit AGERPRES.

53 de sportivi români au obținut calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris

Până în prezent, România a calificat 53 de sportivi la Jocurile Olimpice de la Paris, dintre care 36 de canotori, prezenți în 11 bărci. 8 sportivi vor cocnura la două probe.

Federaţiile sportive naţionale îşi propun un număr de 13 medalii olimpice. Comisia tehnică olimpică pentru sportul de performanţă a estimat un total posibil de 5-7 medalii pentru JO.

În anul preolimpic 2023, România a cucerit 7 medalii în probe olimpice la CM, dintre care 5 la canotaj, 1 la canoe şi 1 la atletism.