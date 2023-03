Mihai Dobre, reacție după ce a fost convocat în premieră la naționala României: „Sunt foarte onorat şi fericit să fiu aici!”

Mihai Dobre, tânărul fotbalist de 24 de ani de la Famalicao, Portugalia, a oferit o primă reacție după ce Edi Iordănescu l-a convocat în premieră la naționala României.

Mai exact, acesta a recunoscut că este o adevărată onoare să îmbrace tricoul naționalei. Iată ce a spus.

„Sunt foarte onorat şi fericit să fiu aici!”

„Eram într-o dimineaţă, îmi făcusem cafeaua şi am primit un mesaj pe telefon, am văzut că este de la echipa naţională, am văzut că m-au selectat şi m-am bucurat enorm de mult. Am împărtăşit vestea cu soţia care era lângă mine. Şi primul telefon a fost la familie.

Sunt foarte onorat şi fericit să fiu aici. Colegii m-au prmit foarte bine, la fel şi stafful simt o energie pozitivă, simt că toată lumea vrea să dea totul şi sper să dăm tot ce avem mai bun în aceste două meciuri. Este un vis împlinit să fac parte din echipă, să îmi reprezint ţara”, a mărturisit Mihai Alexandru Dobre, pentru FRF Tv.