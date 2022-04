Mihai Eșanu este convins: „Vom salva echipa la baraj!”. Ce a declarat portarul „câinilor” după ce a primit gol în ultimele minute ale partidei

Dinamo a pierdut partida de acasă, de ieri seară, cu FCU Craiova. Golul lui Compagno, din ultimele minute, i-a pus în genunchi pe „câni”. Chiar și așa, portarul Mihai Eșanu consideră că echipa sa va scăpa de retrogradare.

Mai exact, acesta este conștient că echipa este sortită să joace barajul, dar că va trece totuși de acesta.

„Avem șanse!/ vom salva echipa la baraj!”

„Nu cred că e gata, atâta timp cât sunt șanse matematic, eu și echipa sperăm. Dacă vom câștiga toate meciurile și ne vor ajuta și rezultatele, avem șanse. E greu să vorbim despre optimism, că nu stai la mâna ta. Vom face tot ce depinde de noi. Și dacă nu vom reuși, vom salva echipa la baraj.

Nu știu să vă spun ce s-a întâmplat. Am început extraordinar, nu ne așteptam. Vorbeam că am început și noi să dăm gol. Ne-au dominat spre pauză. La pauză am vorbit să nu înscrie, am luat două goluri si am pierdut.

Noi speram după ultimele rezultate, veneam după jocuri bune, după pregătirea bună, dar n-am reușit să o ținem pe aceași linie. N-am reușit să facem ce am vorbit la pauză, am greșit și ne-a costat.

Există supărare multă, nervi, dar sper că de mâine să continuăm să fim la fel de optimiști. Toate meciurile vor fi finale. Nu mă gândesc la retrogradare, e imposibil”, a declarat portarul Mihai Eșanu, după partida cu FCU Craiova.

În urma acestui rezultat, Dinamo rămâne pe locul 8, de baraj, cu 13 puncte, în timp ce FCU Craiova se clasează pe locul 5, cu 25 de puncte.

Pentru Dinamo, urmează duelul din deplasare cu Mioveni. Oltenii vor rămâne acasă etapa viitoare pentru partida cu Clinceni.