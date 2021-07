Mihai Eşanu, impresionat de reuşita Anei Maria Popescu la Jocurile Olimpice: ,,Am trăit cu emoţii”

Ana Maria Popescu a reuşit să câştige medalia de argint în proba individuală feminină de spadă la Jocurile Olimpice de la Tokyo, ediţia 2020.

Mihai Eşanu, portarul celor de la Dinamo, a rămas impresionat de performanţa pe care a reuşit-o Ana Maria Popescu, astăzi, la Tokyo.

Acesta spune că a trăit cu emoţii momentul în care a văzut că sportiva din România a ajuns în finala de spadă, proba individuală feminină. Ana Maria Popescu a fost învinsă în finală de către sportiva chineză Yiwen Sun, cu scorul de 11-10, cu o tuşă de aur.

,,E păcat, vă dați seama. N-am știut că acum este finala, aș fi vrut să câștige. Am trăit cu emoții alături de voi, în ultimele cinci minute. Da, am văzut doar meciul naționalei de fotbal. N-am știut că azi e finala (n.r – la spadă). Am văzut că a ajuns în finală, dar n-am știut că tot azi joacă.

Da, am emoții (n.r – când joacă naționala olimpică de fotbal). Au șanse mari să iasă din grupă și, dacă ne ajută Dumnezeu, să câștige și o medalie.”, a declarat Mihai Eşanu, în cadrul unei conferinţe de presă.

CITEȘTE ȘI PRIMA REACȚIE A ANEI MARIA POPESCU DUPĂ CE A CÂȘTIGAT MEDALIA DE ARGINT LA TOKYO