Mihai Iosif a făcut uitată partida cu Chindia: ,,Altele sunt tragediile în viaţă”

Mihai Iosif, antrenorul celor de la Rapid Bucureşti, a susţinut o conferinţă de presă înaintea partidei cu CS Mioveni, din cadrul etapei a 17-a a Ligii 1.

Tehnianul a făcut deja uitat egalul de etapa trecută cu Chindia, scor 2-2, când giuleştenii au evolut cu doi oameni în plus. Acum, antrenorul Rapidului se concentrează doar la duelul cu CS Mioveni, programat sâmbătă, de la ora 20:30.

,,Ce s-a întâmplat la meciul cu Chindia? Ok, am făcut un meci egal cu doi oameni în plus, dar altele sunt tragediile în viață, a fost o supărare, dar atât.

Venim după un rezultat de egalitate, în care am avut doi oameni în plus. Întâlnim un adversar pe care l-am tot întâlnit în ultimul timp. Cu siguranță că va fi un meci dificil, dar ne dorim cele trei puncte.

Am jucat, e un Derby della Miovina sau derby de la Mioveni, dar nu e nimic, cum zice imnul nostru, noi suntem peste tot acasă.”, a declarat Mihai Iosif, în cadrul unei conferinţe de presă.