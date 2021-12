Mihai Iosif, concluzie clară după 21 de meciuri cu Rapid în Liga 1: „Suntem undeva unde puțină lume credea!”

Antrenorul giuleștenilor a oferit prima reacție după jocul cu FC Botoșani, încheiat la egalitate, scor 1-1, în etapa cu numărul 21 din Liga 1!

Mihai Iosif a fost suspendat pentru această partidă, ca urmare a discuțiilor purtate cu Istvan Kovacs la finalul derby-ului cu FCSB, astfel că a văzut din tribune prestația elevilor săi. La interviul de după meci, Iosif a mărturisit că rezultatul final este unul echitabil, ținând cont de formația pe care a avut-o la dispoziție. Totodată, antrenorul în vârstă de 47 de ani a declarat că este mulțumit de parcursul de până acum, mai ales că echipa sa este o nou-promovată.

”Sentimente amestecate, puteam să câștigăm, dar și să pierdem, cred că e un rezultat echitabil. O bucurie imensă, am terminat meciul cu 6 juniori în teren. Nu am dat indicații, mă uitam pe telefon. Am fost inspirat că l-am schimbat pe Sefer cu Marzouk, l-am trecut vârf.

Am avut jumătate din rezerve doar juniori și mă bucur că am luat un punct. E rolul lui (n.r.- Moldovan să apere), de aia e acolo, noi suntem o echipă. Pentru mine, e fantastic, trăiesc ceva extraordinar. Suntem undeva unde puțină lume credea”, a spus Mihai Iosif.