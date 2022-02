Mihai Iosif, deranjat de un moment petrecut pe stadion în timpul derbyului: „Mă afectează foarte mult”

Suporterii Rapidului i-au cerut demisia antrenorului după ce criza de rezultate a giuleștenilor s-a acutizat și din cauza ei multe dintre șansele alb-vișiniilor de a ajunge în play-off s-au risipit.

Chiar și așa, Mihai Iosif nu este însă dispus să renunțe la postul său, pe care îl ocupă de aproape un an.

”Cred că acel gol stupid ne-a turnat plumb în picioare. Am avut o primă repriză foarte bună, asta e. Nu am dat goluri, nu ne-a surprins cu nimic Dinamo, știam echipa. Am avut foarte multe ocazii.Primele etape ale campionatului ne-au dat ceea ce nu suntem, de fapt. Știam că suntem o echipă de mijlocul clasamentului, poate că nu a fost bine, ca să zic așa, că am făcut atât de multe puncte în startul campionatului. Atitudinea lasă de dorit.

Mă afectează foarte mult că s-a strigat demisia, dar îi înțeleg pe suporteri. Nu am câștigat de atât de mult timp. Mă afectează, dar încerc să rămân echilibrat și drept. Eu știu că am făcut tot ce am putut pentru Rapid și fac în continuare. Sunt multe lucruri pe care le-am făcut bine, dar, categoric, atunci când nu merg lucrurile bine, am și eu partea mea de vină. N-am cum să renunț, dacă patronul mi-o va cere, nu am nicio problemă”, a menționat Mihai Iosif la finalul meciului.

Căpitanul Săpunaru consideră că astfel de evoluții îi apropie de giuleșteni mai degrabă de locurile de baraj decât de play-off-urile pentru Europa. FC U Craiova și Academica Clinceni sunt ultimele adversare ale Rapidului din acest sezon regular.

„Am dominat tot meciul, dar degeaba. Dinamo a luptat și a scos un punct. E timpul să ne trezim, suporterii au dreptate să fie supărați, îi înțeleg. Au fost lângă noi și noi nu le-am oferit nimic. Sunt dezamăgit pentru că ne lipsește răutatea pe care o aveam la începutul campionatului.

Acum, parcă lăsăm totul să vină de la sine. Așa nu o să mai adunăm puncte deloc. În halul ăsta ne batem la retrogradare. Am fost slabi, asta e! Trebuie să strângem rândurile și să devenim acel Rapid care am fost”, a fost comentariul lui Săpunaru.