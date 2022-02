Dinamoviștii se felicită că au făcut față unui adversar mai bine cotat: „Este un punct de moral, ne dă încredere”

Flavius Stoican și-a felicitat jucătorii pentru prestația din derbyul jucat împotriva uneia dintre rivalele tradiționale din campionat.

După 12 înfrângeri consecutive pe teren străin în acest campionat, „câinii” au evitat eșecul în două deplasări succesive. După 0-0 la Arad, au făcut 1-1 cu Rapidul lui Mihai Iosif.

„Este un punct de moral, ne dă încredere. A fost un meci spectaculos, cu multe faze de poartă, cu un ritm foarte bun. Suntem pe un drum bun. Am muncit mult astăzi și sper să continuăm la fel. Cred că un mare merit l-a avut și galeria, care i-a împins în momentele delicate. Când le-a fost greu, fanii i-au împins de la spate. Dacă eram mai atenți, puteam pleca cu mai mult. Am întâlnit o echipă bună, care joacă fotbal, care pasează.

Am fost și noi surprinși în anumite momente. Au trasee. Credeți-mă, e meritul în mare parte al antrenorului Mihai Iosif. Ei joacă fotbal, dar nu au avut noroc! Noi încercăm să fim realiști, să fim conectați. La mai puțin de 72 de ore ne așeaptă alt meci greu, cu Sepsi. E important să ne refacem, să vedem pe cine ne putem baza”, a punctat antrenorul dinamovist la finalul întâlnirii.

Cosmin Matei a înscris golul trupei din Ștefan cel Mare. Este al doilea pentru mijlocaș în acest miniretur, după cel reușit în poarta Craiovei, la înfrângerea umilitoare din urmă cu mai puțin de trei săptămâni.

”Am văzut mingea și am băgat-o în poartă. Din păcate, nu am reușit să ținem mai mult de diferența de un gol, era important să ținem mai mult, să-i prindem mai mult, să avem mai multe spații.Am urmărit mingea, mă bucur că am fost în locul potrivit și am înscris. Cu siguranță rezultatele pozitive ne ajută și moral, și din punctul de vedere al punctelor.

Un singur punct poate face diferența.Am simțit ceva muscular și sper să nu fie ceva serios. A fost un derby frumos, cu suporteri care au susținut ambele echipe. Ne bucură o astfel de atmosferă. Patriche are o rană la picior. Era ok să nu se întâmple”, a subliniat la rândul său Cosmin Matei.