Mihai Iosif, după ce a aflat că este suspendat înaintea meciului cu UTA: „Credeți că mai e ceva de discutat?”

Tehnicianul Rapidului nu a putut asista de pe bancă la duelul de la Arad, încheiat cu scorul de 2-2, după ce a fost suspendat de FRF deoarece a dat indicații, deși nu are licența PRO!

Mihai Iosif a trăit periculos partida cu UTA, astfel că a fost nevoit să stea departe de echipa sa la meciul de aseară. Întrebat despre cum a primit vestea că este suspendat, Iosif a mărturisit că totul s-a întâmplat în timp ce se pregătea de meci, lucru care l-a luat total prin surprindere. Ulterior, tehnicianul giuleștenilor a identificat și principalele proleme din duelul de la Arad.

„Da, am discutat cu preparatorul fizic, dar cam greu, nu se auzea bine, se întrerupea. Ne-am mișcat cam în reluare la această comunicare. Noi eram pregătiți tehnologic, dar asta a fost. Eram în cameră, mă pregăteam de meci. Cum să primesc vestea că sunt suspendat? Credeți că mai e ceva de discutat? Indiferent de situație, antrenorul este cu echipa. Numai prin filme am mai văzut cum am stat eu.

Cred că ieșirea lui Goge ne-a dereglat total. Nu am avut dublură înainte de meci ca fundaș dreapta. Pancone l-a reprofilat prima oară fundaș stânga, iar el acum și stânga și dreapta e un fel de peste tot. Nu am avut nicio altă soluție. După aceea, Albu a suferit și el niște dureri și nu mai aveam fundași dreapta. Am luat două goluri pe niște neatenții. Mă bucur că am dat primul gol din ce am făcut ieri la antrenament. Per total, cred că a fost un rezultat echitabil. Nu știu dacă a fost penalty, că nu am văzut reluarea.

Dacă spuneam înainte de meci, cred că eram mulțumit cu un punct. Acum, că am fost egalați la final, ne dădea dreptul să sperăm la mai mult. Nu s-a schimbat obiectivul, e același ca la începutul campionatului. E rău că nu avem dubluri foarte multe pe posturi. În perioada asta, nu cred că mai pot veni jucătorii. Vedem la iarnă, nu vreau să depășim bugetul sub nicio formă, pentru că asta ar aduce nemulțumiri în echipă.

Ținând cont de anumiți factori, cred că am luat un punct, nu am pierdut două. Belu a fost suspendat azi, cu Dragoș Grigore nu am vrut să forțez cu el ca să nu facă o recidivă. N-am avut dublură la dublură, ca să spun așa. Dacă depășim bugetul, vor fi probleme la salarii. Jucătorii și toți cei ce muncesc e normal să-și ia salariul la timp, atât cât este. Toată lumea din club e cu salariile la zi”, a spus Iosif, la Digi Sport.