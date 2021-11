Mihai Iosif jubilează după victoria din Ştefan cel Mare: ,,Suntem pe un loc nesperat! Vom încerca să revenim mai puternici”

Mihai Iosif, antrenorul celor de la Rapid Bucureşti, a reacţionat la finalul jocului cu Academica Clinceni, din cadrul etapei a 15-a a Ligii 1, terminat cu o victorie superbă pe final, scor 3-2.

Golurile partidei din Bucureşti au fost marcate de către Denis Ventura, în minutul 31 şi Bautista Cascini, în minutul 55, pentru ilfoveni, în timp ce pentru giuleşteni a marcat Adrian Bălan, în minutele 52 şi 60, ambele reuşite fiind din penalty, respectiv Alexandru Dandea, în minutul 86.

La finalul jocului din Ştefan cel Mare, Mihai Iosif s-a declarat foarte mulţumit de elevii săi şi anunţă că echipa sa vrea să revină şi mai puternică după pauza echipelor naţionale.

,,A fost o victorie muncită. Am întâlnit un adversar bun, azi am dat dovadă că suntem o echipă mare și am reușit să revenim, chiar dacă n-am făcut un joc strălucit.

Am jucat slab în prima repriză, dar am avut o discuție mai aprinsă la pauză. Spre fericirea tuturor, am întors rezultatul. Le-am spus la pauză ce le-am spus și înainte de meci, fiecare om are un subconștient și lucrează mereu.

Dacă stăm bine și ne uităm unde eram acum un an, sunt foarte mulțumit, atât eu, cât și vestiarul. Suntem pe un loc nesperat, cu un număr de puncte pe care nimeni din fotbalul românesc nu ni-l dădea. Vom analiza ceea ce am făcut bine, ceea ce am făcut mai puțin bine, vom încerca să revenim mult mai puternici.

Motivația și atitudinea nu se pot antrena. Astea trebuie date la fiecare antrenament și apoi vor veni și în meciuri. Vom lucra unde am fost mai slabi.”, a declarat Mihai Iosif, după meciul cu Academica Clinceni.

În urma acestui rezultat, Academica Clinceni a rămas pe locul 16 în Liga 1, unde a acumulat 4 puncte până acum. De partea cealaltă, cei de la Rapid au urcat pe locul 5 în campionat, cu 26 de puncte acumulate din 15 meciuri disputate.