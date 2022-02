Mihai Iosif le-a făcut o promisiune uriașă suporterilor rapidiști: „Cu siguranță, la anul ne vom bate la titlu!”

Mihai Iosif (47 de ani) a vorbit la conferința de presă de dinaintea duelului cu Sepsi Sf. Gheorghe, care va avea loc mâine, 11 februarie, de la ora 19.55, în etapa cu numărul 26 din Liga 1!

Rapid București nu a izbutit să cunoască succesul în primele patru meciuri din 2022 și ocupă poziția a 7-a în clasament, la un singur punct de locurile de play-off. Cu toate acestea însă, Mihai Iosif este de părere că echipa sa nu traversează o criză, însă jucătorii săi au probleme cu concentrarea în fața porții. Totodată, antrenorul giuleștenilor a avut și un mesaj puternic pentru proprii suporteri, pe care i-a anunțat că alb-vișinii se vor bate la titlu începând din sezonul următor.

„Ne așteaptă un meci cu o echipă foarte bună, cu niște condiții extraordinare pentru Liga 1. Le-am studiat plusurile și minusurile și sperăm, cu o mai mare concentrare în fața porții, să putem învinge. Sub nicio formă nu cred că există un blocaj. Dacă luăm ultimile meciuri, nu cred că am jucat slab, doar ratările ne-au privat. Am ratat monumental. M-am gândit și la amenzi.

Suntem acolo, la mijloc. Putem să o luăm în sus sau în jos. Cu siguranță, dacă jucam pe stadionul Giulești, cred că puteam fi pe podium. Cu siguranță, la anul ne vom bate la titlu, jucând pe noul stadion. Suporterii ne vor lipsi la meciul cu Sepsi, pentru că avem terenul suspendat.

Știm ce lucrăm la antrenamente, dar câteodată nu ne iese. Discuții sunt, dar ceartă și scandal la noi în vestiar nu există. Sunt destul de călit, sper ca pe cei tineri să nu-i influențeze negativ anumite comentarii pe rețelele de socializare. Pe mine mă lase rece toate lucrurile astea (n.r. – zvonurile despre înlocuirea sa)”, a spus Mihai Iosif, în cadrul unei conferințe de presă.