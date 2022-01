Mihai Iosif nu renunţă la play-off: ,,Putem mai mult! E obiectivul nostru”

Mihai Iosif, antrenorul Rapidului, nu renunţă la calificarea în play-off, deşi echipa sa a început cu stângul în Liga 1 2022, scor 0-1 cu CS U Craiova.

Tehnicianul giuleştenilor a susţinut o conferinţă de presă în care a prefaţat partida cu cei de la UTA Arad. Meciul va avea loc sâmbătă, de la ora 20:00, pe Naţional Arena.

Acesta se aşteaptă la un meci destul de greu, având în vedere lupta strânsă la play-off. Mihai Iosif îi aşteaptă sub comanda sa şi pe fotbaliştii accidenatşi, care momentan se află în perioada de recuperare.

,,Întâlnim o echipă bună, care e lângă noi acolo. Sperăm să ne bucurăm de cele trei puncte. Nu cred că au abandonat lupta pentru play-off și cred că vor juca la victorie.

Stăm bine cu absențele, nimic nou sub soare, așteptăm să își revină cei accidentați. Grigore e ca și până acum, în recuperare. Va reveni curând.

Nu s-a schimbat discursul, e vorba de ce ne dorim în vestiar, alături de conducere. Credem că putem mai mult. Obiectivul clubului rămâne același, dar obiectivul nostru, al celor din vestiar, este intrarea în play-off.

Nu cred că am făcut o partidă rea la Craiova, doar că nu am înscris și am luat un gol foarte repede.

Întotdeauna va fi un derby Dinamo – FCSB, aceste meciuri interbucureștene vor fi niște derby-uri, indiferent de locul în clasament”, a declarat Mihai Iosif, în cadrul unei conferinţe de presă.