Mihai Lixandru a remarcat un lucru important în Olanda: ”E o viață diferită”

FCSB a reușit să câștige titlul de campioana României pentru a doua oară consecutiv. În prezent, ”roș-albaștrii” se află în Olanda, la Apeldoorn, în stagiul de pregătire.

De asemenea, patronul Gigi Becali a ales să își întărească lotul și a transferat trei jucători, respectiv Denis Alibec și Dennis Politic și Daniel Graovac.

Mihai Lixandru a rămas impresionat de Olanda și a declarat că și-ar dori să existe condiții similare în țara noastră.

Astfel, mijlocașul a precizat că și-ar dori să existe piste de biciclete la fel de bine amenajate și în București.

”Ne simțim bine în Olanda, de asta ne și întoarcem mereu. Și ne-a și mers bine. Până la urmă, nu schimbăm rețeta succesului. Sper ca în continuare să meargă la fel de bine. Să venim aici an de an și totul este ok.

E o viață diferită aici. Ne place și nouă cu bicicleta. Ne încălzim direct pe bicicletă și deja ne-am obișnuit. Știm drumul, știm străzile, e ok. E o diferență de infrastructură, de piste de biciclete.

Mi-ar plăcea (n.r. să fie și în București). Sunt genul de om care s-ar bucura să lase mașina acasă”, a spus Lixandru, într-un interviu acordat deținătorului de drepturi TV.

”Sunt 30 de grade aici, dar parcă nu este sentimentul acela de caniculă ca la noi acasă.

Temperatura este ok, condițiile sunt bune. Suntem obișnuiți să ne antrenăm vara în București la 40 de grade. La 30 e ok.

Când ne vom întoarce acasă, vom juca la 40 de grade, deci nici prea rece nu e bine, pentru că după aceea ne obișnuim așa”, a mai spus Lixandru.