Mihai Neșu a primit vești bune din partea doctorilor: „Analizele sunt ca ale unui om în activitate fizică”

Pe 10 mai se vor împlini 11 ani de când fostul fundaș al Stelei și al naționalei României, Mihai Neșu, a suferit un accident la un antrenament și a rămas paralizat. În 2012 evolua la echipa olandeză FC Utrecht, iar la una dintre ședințele de pregătire s-a lovit de un coleg.

Mihai Neșu a primit vești bune din partea doctorilor

Mihai Neșu a prezentat situația în care se află în prezent. „Eu sunt bine acum. Chiar zilele trecute mi-am făcut niște teste, să văd cum circulă sângele, și toate sunt ca la un om în activitate fizică”, a declarat Mihai Neșu, la as.ro LIVE, nu înainte de a rememora moemtnul de după accident.

„În 2014 a fost o sincopă în care nu mai funcționa nimic în organism și toată lumea credea că o să mor. Tata, Dumnezeu să-l ierte!, era simpatic că venea la spital și se uita pe analize, cum era el doctor, și era într-o stare mai tristă după accidentul meu…

Eu îl auzeam din salon când vorbea: ‘Aoleu, săracul! Moare copilul, moare copilul!’. Numai așa spunea. Eu îi strigam: ‘Nu mor, stai liniștit!’.

Vedea el că am nu știu ce pe la plămâni… a fost o situație gravă atunci, dar m-a ajutat Dumnezeu să trec și am învățat că trebuie să am mai mare grijă de mine.

Nu înseamnă că, dacă ești paralizat, stai așa și nu faci nimic. De prin 2016 am început să fac conștiincios terapie”, a mai declarat Mihai Neșu.

„Doctorii nu au înțeles cum de mai trăiam”, a declarat Mihai Neșu

Fostul fotbalist a detaliat și momentele dure prin care a trecut la scurt timp după operația pe care a suferit-o din cauza accidentului. „Un doctor, la primul control în Olanda, s-a uitat pe dosarul meu și mi-a spus că nu înțelege cum mai trăiesc.

A spus că 99 din 100 mor în situația mea. Adică eu am rămas fără oxigen foarte mult timp, chiar dacă a venit repede ambulanța. Totuși a durat puțin și pe lângă asta nu am rămas cu sechele la creier.

Am avut ruptă o arteră, inunda sângele în creier… și asta a fost cel mai greu de oprit. Din operația de 5 ore, 3 ore s-au chinuit să oprească sângerarea asta. Minunea a fost că n-am rămas cu sechele după problema asta.

Prognoza lor a fost că n-o să pot să respir niciodată, că nu o să pot să mă mișc niciodată, dar pot mișca singur o mână, destul de bine, pot mânca singur cu ajutorul unor unelte”, a mai spus fostul fundaș.

Mihai Neșu a sărit în ajutorul copiilor cu dizabilităţi neuromotorii

Știind cât de greu le este persoanelor cu dizabilități, Neșu a luat decizia să construiască la Oradea Complexul de recuperare Sfântul Nectarie. Instituția va veni în sprijinul copiilor cu dizabilităţi neuromotorii.

„Eu am văzut din experiența mea, atunci când nu am făcut terapie… Terapie nu trebuie să faci numai cu gândul că fac nu știu câte progrese, trebuie să faci pentru că e important să-ți menții funcțiile vitale sănătoase.

Eu am pățit de două ori că eram pe supărat pe viață. La început nu mai voiam să fac terapie și era să mor de vreo două ori. Asta m-a trezit puțin. Din experiența mea vreau să învețe din greșelele mele părinții copiilor cu dizabilități, să nu le mai repete”, a precizat Neșu.

În ceea ce privește strângerea de fonduri pentru complexul pe care vrea să-l construiască Mihai Neșu, oricine persoană poate dona 2 euro trimițând un sms cu mesajul CRED la numărul 8844.