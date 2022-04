Talismanul norocos al FCSB-ului? Mihai Neșu, prezent la meciul roș-albaștrilor cu FC Voluntari, din această seară

FCSB se duelează în această seară cu FC Voluntari. Roș-albaștri trebuie să câștige dacă vor să se reapropie de CFR, după ce liderul a pierdut aseară cu Craiova (2-3). Mihai Neșu a venit special pentru a susține echipa la care a crescut.

Fostul jucător al echipei lui Gigi Becali s-a revăzut cu Mihai Stoica, Mihai Pintilii, dar și cu ceilalți membrii ai echipei.

„Am venit direct de pe drum!”

„Am venit direct de pe drum. Vin de la Oradea. Am întârziat două ore. Am venit direct la meci ca să nu îl pierd. Am vrut să vin neapărat să mă întâlnesc cu Meme, cu Cătălin, cu băieții pe care îi mai știu din foștii colegi.

Sunt bucuros și nerăbdător să mai văd și eu un meci. Nici la televizor nu am mai văzut. Îmi era dor să mă întâlnesc cu prietenii mei. Am adus și urnele de la fundație. Mai strângem bani pentru proiectul nostru. S-au scumpit materialele de constructie, bugetul inițial a fost dat peste cap și trebuie să mai strangem vreo 1,8 milioane de euro”, a declarat Mihăiță Neșu.