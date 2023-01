Mihai Pintilii, mesaj pentru Lucian Burchel: ”Să trimită și poliția să mă aresteze!”

Lucian Burchel, șeful Școlii de Antrenori din România, a sesisat comisia de la FRF, deoarece Pintilii nu are carnet de antrenor.

Fostul mijlocaș i-a oferit un răspuns lui Lucian Burchel.

”Nu m-au deranjat deloc discuțiile. Tam-tam-ul nu își are rostul. Chiar nu vreau să comentez, să îl lăsăm pe domnul Burchel să își facă investigația, să mă caute, să trimită și poliția să mă aresteze, nu am nicio problemă.

Dumnealui știe că am început cursul pentru carnetul de antrenor, nu știu de ce tot insistă. Nu pot să antrenez, așa, să mă dea afară din țară sau să mă aresteze. Ce pot să fac eu. Sincer, nu știu ce să răspund”, a declarat Mihai Pintilii înaintea meciului cu Hermannstadt.

”Echipa este foarte bine, băieții sunt concentrați. Am venit să câștigăm. Sper ca băieții să demonstreze în seara asta. Deian este la primul meci oficial. Sper să prindă încredere să joace. Miculescu a făcut-o destul de bine și acum merită să joace. Cordea va fi și el, este doar un meci. Avem mai multe arme secrete. E și Florinel Coman care s-a pregătit excelent. Dacă va intra cred că va face un meci foarte bun.

Să își facă treaba, să joace. Este un jucător de națională, nu trebuie să îi spun eu foarte multe lucruri. Dacă ai ajuns la FCSB, înseamnă că ai valoare. Trebuie să își facă jocul obișnuit, nimic altceva, nu i-am cerut să dea cu var. Credem că ne poate ajuta pe faza ofensivă. Nu înseamnă că Vali Crețu e dat deoparte. Trebuie să demonstreze.

Doar meciurile vor demonstra. Degeaba spun că am lucrat și am făcut, și luăm gol la un meci din faza fixă. Nu am nicio emoție. E un meci normal, cel mai bun să câștige”, a mai spus Pintilii.