Mihai Pintilii nu a fost singurul! Edi Iordănescu voia să-i „fure” un alt om de bază lui Gigi Becali. Despre cine este vorba

Edward Iordănescu continuă să își contureze staff-ul pe banca primei reprezentative a României, iar șefii FRF i-au transmis selecționerului să se decidă până la începutul săptămânii viitoare!

Tehnicianul în vârstă de 43 de ani își dorește să atragă de partea sa cei mai potriviți oameni, astfel că se află în pline căutări de antrenor secund și preparator fizic. După ce varianta Mihai Pintilii a picat în cele din urmă, nume precum cele ale lui Daniel Pancu sau Mihai Teja au fost printre cele mai vehiculate, însă Iordănescu jr. a anunțat că se află în discuții cu patru-cinci antrenori.

Totodată, actualul selecționer vrea să puncteze semnificativ și la nivelul preparatorilor fizici, astfel că își dorește să aibă doi oameni pe acest post. Conform informațiilor Antena Sport, Edi Iordănescu pusese ochii pe neamțul Thomas Neubert, de la FCSB, însă acesta a decis să continue la clubul lui Gigi Becali, după modelul lui Mihai Pintilii. În cele din urmă, Iordănescu s-a reorientat și l-ar fi convins pe Cristian Dragotă să i se alăture. Cei doi au colaborat și în perioada CFR Cluj, iar Dragotă va activa de acum înainte atât pentru naționala României, cât și în Gruia, acolo unde se află de patru sezoane.

Edi Iordănescu, ultimele detalii despre staff-ul său la naționala României

„Mi-am propus ca la sfârșitul săptămânii acesteia sau la începutu săptămânii viitoare, să fie staff-ul complet. Nu pot da nume, am abordat o altă strategie, multe speculații au fost departe de realitate. Am apelat mai mulți antrenori, care, din punctul meu de vedere, pot îndeplini acest rol. Așa cum am făcut la poziția de preparatori fizici. Și preparatorul fizic a plecat. Vom avea doi analiști video, doi preparatori fizici și încă un secund, pe lângă Constantinovici și Leo Toader. La începutul săptămânii viitoare, staff-ul va fi complet.

Am băut o cafea, am discutat, despre cum văd cum ei lucruri. Vreau să aleg ce trebuie. Asta nu înseamnă că nu pot fi 4-5 antrenori care să îndeplinească acest rol, dar merg și pe feeling. Decizia îmi aparține în exclusivitate. Eu am dorit continuitate. Am ales ca Leo Toader și Constantinovici să continue, am considerat că sunt persoanele potrivite și pot face o trecere mai ușoară și pentru mine. Pe parcurs, cunoscând foarte bine grupul de jucători, mă pot ajuta. La restul de staff am avut mână liberă”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit Pro X.