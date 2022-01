Mihai Pintilii, prima reacție după ce Edi Iordănescu l-a cerut secund la națională!

Fostul căpitan al celor de la FCSB se află în capul listei noului selecționer al primei reprezentative, pentru preluarea funcției de antrenor secund!

Edi Iordănescu pare că s-a decis asupra „ajutorului” său din staff-ul României și urmează să aibă o întâlnire cu Mihai Pintilii, în zilele următoare. Cu toate acestea însă, MM Stoica a mărturisit că nu își dorește ca „Pinti” să plece de la FCSB, însă decizia finală îi va aparține exclusiv fostului mijlocaș.

Managerul general al roș-albaștrilor a dezvăluit ce discuție a avut Pintilii cu unul dintre colaboratorii lui Toni Petrea, la scurt timp după apariția informațiilor că este dorit de Iordănescu jr. în staff-ul său.

„Am vorbit azi cu el. Un colaborator de la FCSB, când a fost întrebat despre Pintilii ce să facă, a zis că are de ales între oportunitate şi loialitate. Şi Pintilii a zis <<Cu cine vorbeşti? Cu Cornel Dinu?>> Aştept să văd ce decizie ia. E la începutul meseriei, e al nostru, o decizie foarte complicată. Vedem ce se va întâmpla luni. Eu îmi doresc să rămână, dar mă gândesc la club şi la mine. Acum nu ştiu dacă e cum gândeşte, dacă e o oportunitate care-l poate propulsa sau poate avea continuitate la noi. Nu are licenţă, dar el are o poziţie în cadrul clubului faţă de alţii. El rămâne clar cât suntem eu şi Gigi la echipă. Antrenor se face, citeşte jocul, ştie. Avem variante acum, dar nu variante la fel de bune.

De când am auzit, am intrat în vestiarul staff-ului şi am zis: <<Bă, ce secund iau? Că nu pot sta aşa…>> Am lucrat cu Alexandru Radu, merge cu Edi peste tot, dar ştiu ce secunzi au fost la naţională şi ce secunzi sunt la alte naţionale <<Am zis, cine o fi?>> Habar nu aveam, sub nicio formă. Am ieşit şi a venit Pintilii şi mi-a zis. Mi-a picat faţa. Vreo două zile am ţinut în mine, nu mai puteam. Mi-e greu să spun ce estimez dacă rămâne sau se duce. Să mergi secund la naţională, de luni până vineri te duci la program. M-aş distra să-l văd pe Pintilii în birou 6-8 ore zilnic, urmărind Sassuolo – Cagliari. Îl văd în iarbă”, a declarat MM Stoica, potrivit Telekom Sport.