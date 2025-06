Mihai Popescu: ”Asta ne dă ambiție!”

Sâmbătă, naționala României va înfrunta selecționata Austriei, la Viena.

Înainte de meci, Mihai Popescu va oferit mai multe declarații, pentru FRF TV.

„Sincer, o mândrie, un vis împlinit pentru mine ca jucător. Asta mi-am dorit mereu. Mă știu cu Stanciu de mici copii, după care eu nu am mai cochetat cu celelalte echipe. Mă bucur foarte mult că am marcat, că am fost pe teren. Abia când am ajuns acasă am realizat. Au mesaje cu sutele, cu miile de felicitări. Cel mai frumos a fost bucuria băiatului meu, chiar dacă nu vorbește, soția i-a arătat golul meu.

Asta ne dă ambiție. Am vorbit cu Mister după fiecare meci, știam că suntem urmăriți de dânsul. Avem o relație foarte bună, am învățat multe de la dânsul. M-a ajutat foarte mult. Aș schimba rezultatul din martie, per total asta a fost singurul motiv de neplăcere, rezultatul de la finalul meciului.

Urmăresc indicațiile pe care le primim la fiecare meci, o să fie diferit tot timpul. Suntem în fața a două meciuri importante. Obiectivul clar este să câștigăm cele 6 puncte. Sper să pregătim partidele cât mai bine. În capul nostru este calificarea, acesta este obiectivul.”, a declarat Mihai Popescu, conform FRF.TV.