Mihai Roman se retrage din fotbal: ”Se încheie un capitol frumos pentru mine”

Echipa FC Botoşani a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 5-1, formaţia CS Mioveni, în ultimul meci al play-out-ului din Superligă.

Partida disputată contra CS Mioveni a fost ultima din cariera de fotbalist a lui Mihai Roman, căpitanul botoșănenilor.

Fotbalistul a oferit mai multe declarații la finalul meciului și a dezvăluit că nu are niciun regret.

”Se încheie un capitol frumos pentru mine, nu am regrete pentru că am făcut ceea ce-mi place, chiar dacă am avut și perioade dificile, cu multe accidentări. Mă bucur, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce mi-a dat, familiei mele deosebite și tuturor celor care m-au ajutat.

Sper să trec în partea cealaltă cât mai repede posibil, să-mi fac treaba cât pot de bine. Sper să mă acomodez cât mai repede (n.r.- cu noua poziție)”, a spus Mihai Roman, la finalul meciului.