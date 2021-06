Mihai Roman, atacant în vârstă de 29 de ani, şi-a anunşat revenirea în fotbal, după ce şi-a rezolvat problemele pe care le-a avut la inimă în ultima vreme.

După ce nu a mai jucat fotbal în ultimul an şi jumătate di cauza problemelor la inimă, acum Roman anunţă că operaţiea de la Viena a decurs perfect, iar acum poate reveni în sportul pentru care are cea mai mare pasiune.

Atacantul de 29 de ani a ţinut să-i mulţumească lui Mihai Rotaru, cel care l-a plătit normal în toată periaoda de inactivitate pe care a avut. În perioada asta, fotbalistu spune că a avut şi alte preocupări.

,,Sunt fericit că pot să joc fotbal din nou. Totul a decurs bine după intervenția de la Viena și în două săptămâni pot să intru la antrenamente. Îi sunt foarte recunoscator pentru tot domnului Rotaru, un om de nota 2.000, care m-a susținut în toată această perioadă de pauză și mers la doctori. M-a plătit normal, m-a ajutat cu tot ce s-a putut și îi mulțumesc din suflet.

Oricum eu nu am stat de tot, am făcut mișcare și am fost chiar vicecampion național la padbol, fotbal-tenis. Deci de la prima participare în turul României m-am clasat pe locul doi. Abia aștept acum să revin la treabă și important e că pot să joc fotbal.”, a declarat Mihai Roman, pentru ProSport.