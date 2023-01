Mihai Rotaru a spus ce obiectiv are Universitatea Craiova în acest sezon: „Play-off-ul este de la sine înțeles”

Universitatea Craiova se află pe locul 5 în Superligă, cu 38p după 22 de etape și joacă sâmbătă, pe teren propriu, cu FC Hermannstadt.

„Play-off-ul este de la sine înțeles. Rămânem cu ochii pe podium”, a spus Mihai Rotaru

Patronul echipei, Mihai Rotaru, a spus că echipa olteană țintește podiumul la finalul sezonului. „Nu am spus niciodată că obiectivul este să fim în play-off. Play-off-ul este de la sine înțeles pentru Universitatea Craiova.

Nu ne gândim la titlu, dar rămânem în continuare cu ochii pe podium. Pentru noi, play-off-ul nu este un obiectiv în sine pentru că este de la sine înțeles. Nu se acceptă.

CFR Cluj are 20 de milioane buget, noi avem 11,5 milioane, e diferență foarte mare. S-a și văzut în ultimii ani, CFR a luat campionate. Este un raport proporțional cu sumele investite an de an.

Noi nu ne permitem să avem un buget de 20 de milioane de euro, cel puțin azi este exclus așa ceva, dar suntem al doilea sau al treilea buget din România, alături de FCSB. Pretenția noastră este să ne batem la primele 3 locuri”, a declarat el la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Până la finalul sezonului regulat, Universitatea Craiova în deplasare cu Farul, acasă cu CFR Cluj, în deplasare cu FCSB și FC Voluntari, casă cu FC Argeș, în deplasare cu Petrolul și acasă cu UTA.