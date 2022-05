Mihai Rotaru: „Craiova este de capul ei, nu facem alianțe”. Semnalul de alarmă tras de finanțatorul Oltenilor! Ce a declarat despre meciul cu FCSB!

Universitatea Craiova va primi vizita celor de la FCSB etapa viitoare. Meciul va fi deosebit de important pentru soarta acestui campionat, iar ambele formații prestează un joc excepțional, venind după o serie de rezultate foarte bune. Mihai Rotaru a vorbit despre echipa sa și despre derby-ul cu FCSB.

Patronul oltenilor a explicat care sunt obiectivele Craiovei în acest final de sezon.

„Să fie spectacol!”

„Suntem în grafic, mai sunt undeva la 8 000 de bilete la vânzare. Sperăm că până vineri să fie sold out. Avem lupta pentru locul doi, să fie spectacol. Nu sperăm la titlu în acest sezon. Am regretat anumite decizii atunci, am analizat și am tras anumite concluzii.

Locul trei este asigurat, ne mai concentrăm pe Cupa României, dar deocamdată toată atenția este îndreptată spre meciul cu FCSB. Nici măcar pentru locul doi, cu trei etape înainte de final, nu suntem la mâna noastră. Ne batem pentru partida de duminică”, a declarat Mihai Rotaru, pentru cei de la DigiSport.

Gigi Becali a declarat pentru cei de la Sport.ro că între el și Mihai Rotaru ar fi existat înțelegeri care au tras ambele echipe în jos în lupta cu CFR. Patronul Craiovei a negat o asemenea informație.

„Refuz să cred că sunt lucruri în neregulă. Acesta este nivelul, nu m-a pus pe gânduri nimic.

Noi nu am ajuns la nicio înțelegere, pentru că nu am făcut niciodată așa. Am jucat cu cele mai buni jucători la fiecare meci. Craiova este de capul ei, nu facem alianțe”, a spus Mihai Rotaru.

Dan Petrescu și echipa sa, se află pe primul loc, cu 51 de puncte. FCSB este cea mai aproape, aflată pe locul 2, cu 49 de puncte, în timp ce Craiova ocupă locul 3, cu 45 de puncte.