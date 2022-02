Mihai Rotaru, de acord cu impunerea unui plafon salarial în Liga 1. Planul patronului de la Craiova

Mihai Rotaru a abordat subiectul cu privire la impunerea unui plafon salarial pentru cluburile din Liga 1, problemă ridicată de Răzvan Burleanu în cadrul ședinței Comitetului Executiv al FRF de astăzi.

Pentru a-și susține punctul de vedere, patronul celor de la CSU Craiova a dat drept exemple campionatele din Belgia și Statele Unite, cu care a avut contact direct atunci când i-a cedat pe Vladimir Screciu la Genk și pe Alex Mitriță la New York City.

”Consider că nu trebuie garantate cu drepturile tv, ci trebuie garantate. Fiecare club trebuie să vină cu o garanție în ceea ce privește drepturile salariale. Ar fi necesară o bugetare corectă. 80% din cluburile din Liga 1 își fac bugetul din pix. În momentul în care pui o plafonare pe salarii să spui exact cum e in MLS. Mi-a plăcut sistemul și l-am studiat când l-am transferat pe Mitriță. Ai doi MVP. Poți să îi dai un salariu de 1 milion de euro, la următorii doi-trei, niște salarii de 500 de mii de euro și tot așa. Ultimii zece de lot aveau salarii de 40 de mii pe an. Mitriță avea un milion, iar ultimii aveau 40 de mii de dolari pe an.

Având în vedere această plafonare a salariilor și indirect a bugetului, să controlăm această bugetare, să nu mai fie făcută din pix. Să vii să garantezi. Eu vreau să dau la salarii trei milioane. Liga să îți permită să dai maximum trei milioane de euro sau să facă la nivelul Ligii 1. În Belgia, Screciu avea zece mii de euro pe lună. Dacă sărea la plafonul următor de 150 de mii, clubul plătea o taxă de 2-3 ori mai mare. Nu inventăm nimic, dai copy-paste, dar trebuie doar să ai binevoința să studiezi.