Mihai Rotaru, mesaj pentru Gigi Becali: „El vorbește non stop!” – Care este motivul noului conflict dintre cei doi patroni!

Devis Mangia, fostul antrenor al celor de la CSU Craiova, a fost acuzat de hărțuire sexuală. Gigi Becali ar fi declarat recent că Mihai Rotaru, patronul oltenilor, i-ar fi confirmat recent despre evenimentul petrecut între antrenorul italian și Răzvan Popa, fost jucător în Bănie.

Se pare că Mihai Rotaru îl contrazice vehement pe Gigi Becali. Iată ce a declarat patronul celor de la CSU Craiova.

„El vorbește non stop!”

„Dați-mi voie să nu comentez tot ceea ce spune patronul FCSB. El vorbește non stop. Eu nu am insinuat și nu i-am spus nimic. I-am spus că e un antrenor foarte bun.

El și MM Stoica l-au dorit foarte mult. După aceea am văzut că nu s-a mai făcut contractul. Nu am discutat nimic cu Gigi Becali. Cred că am vorbit după ce nu a mai făcut contractul, după ce a anunțat că nu va mai fi antrenor. Nu am avut nicio discuție înainte de hotărî să nu facă acel contract.”, a spus Mihai Rotaru, potrivit GSP.