Mihai Stoica, despre transferurile de la FCSB: ,,Nu suntem xenofobi! Eu am ajuns la concluzia asta”

Înaintea debutului noului sezon de Liga 1, Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a susţinut o conferinţă de presă, în care a vorbit despre subiectele din jurul echipei ,,roş-albastre”.

Acesta a vorbit şi despre politica de transferuri de la FCSB. Este cunoscut deja faptul că Gigi Becali şi-ar dori ca în echipa sa să evolueze numai jucători români.

Mihai Stoica explică faptul că a tras o concluzie după foarte mulţi ani în fotbal, iar aceea este că o echipă ar trebui să aibă cei mai mulţi jucători în lot care să fie originari din România. Acesta este de acord cu venirea străinilor în Liga 1 doar dacă sunt valoric peste fotbaliştii români.

,,Noi nu vrem foarte mulți jucători străini. Nu pentru că am fi xenofobi, nu. Dar eu, din experiența pe care am acumulat-o în decursul a aproape trei decenii de activitate, am ajuns la concluzia că într-o echipă de fotbal dintr-o țară, cum e România, ponderea trebuie să o reprezinte jucătorii autohtoni.

Că există jucători străini mai buni decât cei români pe anumite poziții asta e clar. E foarte bine și astfel de fotbaliști trebuie aduși. Dar, nu e logic să aduci doi fotbaliști străini pe aceeași poziție. Am văzut echipe, nu fac referire la CFR Cluj, care aduc doi portari străini. Mi se pare o mare greșeală. Dacă, într-adevăr, ambii își doresc să apere. După cum mi se pare o mare greșeală să aduci doi jucători de același profil, pe aceeași poziție.”, a declarat Mihai Stoica, la conferinţa de presă.