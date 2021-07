Istvan Kovacs, din nou pe radarul lui Mihai Stoica: ,,Dacă se va continua aşa, nu avem nicio şansă la titlu”

Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a susţinut o conferinţă de presă înaintea debutului noului sezon de Liga 1, contra celor de la FC Botoşani.

Oficialul celor de la FCSB a scos în evidenţă problemele de arbitraj pe care echipa le-a avut în sezonul trecut şi din cauza cărora a pierdut titlul.

Principalul vinovat pentru erorile comise împotriva celor de la FSCB este considerat Istvan Kovacs.

,,Sper să nu mai avem probleme imense cum am avut anul trecut din cauza arbitrajelor. Imaginaţi-vă meciul de pomină pe care l-am avut la CFR. Să presupunem că altul era rezultatul, victoria noastră. Să presupun că la meciul cu Viitorul, în care am avut penalty clar.. nu s-a văzut. Penalty la Măţan n-a existat, am pierdut două puncte. La Craiova toţi au fost de acord că a fost penalty cu eliminare, în minutul 2.

Toate astea au fost arbitrate de un singur cavaler al fluierului, Istvan Kovacs. Dacă se va continua aşa, clar nu avem nicio şansă. Aşteptăm VAR-ul, bănuiesc că acolo va fi mai greu.”, a declarat Mihai Stoica, în cadrul unei conferinţe de presă.

Meciul dintre FCSB şi FC Botoşani se va disputa, joi, începând cu ora 20:30.