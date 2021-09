Mihai Stoica, dialog fabulos în vestiarul FCSB-ului cu Vali Creţu: ,,Când am auzit, mi s-a făcut rău”

FCSB a câştigat meciul cu cei de la FC U Craiova 1948, scor 1-0, după ce fundaşul Valentin Creţu a obţinut un penalty în repiza secundă a jocului din Bănie.

După meciul cu oltenii, la interviuri, Valentin Creţu a declarat că a obţinut penalty-ul pentru că a fost mai ,,şmecher” decât fundaşul Diallo, al celor de la FC U Craiova 1948.

Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a reacţionat după cele declarate de Valentin Creţu la finalul meciului cu oltenii. Oficialul formaţiei bucureştene a dezvăluit ce discuţie a purtat în vestiar cu fundaşul dreapta aşl vicecampioanei.

,,De fiecare dată când vorbește, trebuie să corecteze ce a spus anterior. Aseară și-a prezentat scuzele față de Todoran, pe care l-a atacat complet aiurea.

Ăsta-i Vali Crețu! La un moment dat, când vorbeam despre vâna jucătorilor la un antrenament, a recunoscut și el că vână are, dar a zis: ‘Păcat că n-am și minte’. El știe cum e.

Aseară, după joc, am intrat în vestiar și i-am spus să fie atent la ce declară. ‘Păi, deja am declarat’, mi-a răspuns. ‘Ce ai declarat, mă?!’ Când am auzit, mi s-a făcut rău!”, a declarat Mihai Stoica, pentru Digisport.