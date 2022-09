Mihai Stoica îi ia în cătare pe cei care critică FCSB! Ce mesaj le-a transmis suporterilor

FCSB traversează o perioadă dificilă în campionat, aflându-se pe locul 13, cu 7 puncte după tot atâtea meciuri.

„Este o perioadă foarte grea”, le transmite Mihai Stoica suporterilor FCSB

Managerul FCSB le cere suporterilor să nu mai critice echipa și să o susțină necondiționat. „N-a trecut nici măcar o săptămână de când toată suflarea roș-albastră era fericită pentru calificarea după o pauză de 5 ani în grupele unei competiții europene.

Acum, potop de reproșuri, ironii și acuze. E așa dificil de înțeles că e o perioadă foarte grea, cu care niciun jucător din lotul actual n-a fost obișnuit?

Avem nevoie de suporteri, iar suporter este cel care-și susține favoriții mereu, nu cel care-i huiduie când le e greu!”, a scris oficialul FCSB pe contul personal de facebook.

„Nemulțumiri la adresa noastră e normal să apară, e OK să fie exprimate oriunde, dar un suporter e obligat să-i susțină necondiționat pe jucători”, a transmis Mihai Stoica unuia dintre cei care au comentat.

FCSB are o victorie și patru remize în Superligă, plus două înfrângeri, 0-2 cu Rapid și 1-3 cu Farul. Echipa antrenată de Nicolae Dică are și o restanță, meciul din deplasare cu FC Botoșani, din Etapa a a 6-a, care se va juca pe 1 decembrie.