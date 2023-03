Mihai Stoica își continua războiul cu cei de la CSA Steaua: ”Prejudiciul ăla este inventat!”

FCSB și CSA Steaua sunt în conflict de ani buni.

Chiar dacă Steaua este pe primul loc în Liga 2, echipa nu va putea promova.

MM Stoica a lansat un nou atac la adresa lui celor de la CSA.

”La CSA, efectiv se dă foc la bani! E o echipă fără niciun viitor, creată numai pentru a se ajunge, prin diferite mijloace, la un prejudiciu inventat de oameni care au probleme cu legea, și ce spun susțin cu argumente. Evaluatorul, care a inventat mizeria aia înfiorătoare de 37 de milioane.

Ei spun că am prejudiciat clubul cu 3,7 milioane pe an, dar când au avut toate posibilitățile să valorifice sigla, au făcut câteva zeci de euro. Prejudiciul ăla este inventat, asta era miza acestui club în care s-au băgat milioane și milioane și care nu are drept de promovare”, a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.