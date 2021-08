Mihai Stoica, mesaj pentru Peluza Nord înaintea derby-ului cu Rapid. „Am trecut peste toate conflictele”

Mihai Stoica a făcut apel la fanii din Peluza Nord înaintea derby-ului cu Rapid. Giuleştenii vor fi gazde şi se aşteaptă la 35.000 de fani în tribunele Arenei Naţionale.

Oficialul FCSB le-a transmis suporterilor din Peluza Nord că roş-albaştrii au nevoie de sprijinul lor la derby. Fanii FCSB au la dispoziţie 8.000 de bilete pentru partida de duminică seară.

„De când am văzut pe gard banner-ul Peluzei Nord, m-am întors în timp și am trecut peste toate conflictele. Am trăit cu Nordul cele mai mari satisfacții profesionale din cariera mea. Să adăugăm duminică ÎMPREUNĂ o nouă victorie celor 3 consecutive de când v-ați întors pe Arena!”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

MM, a cărui relaţie cu ultraşii a fost una încordată în ultima perioadă, a postat şi un videoclip cu suporterii FCSB în acţiune.