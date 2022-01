Mihai Stoica, revoltat înaintea jocului cu CFR: ,,Nu suport balivernele! Am avut un parcurs de excepţie”

Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a vorbit înaintea jocului cu CFR Cluj, partidă programată să se dispute pe data de 23 ianuarie, de la ora 20:00.

Înaintea acestui joc, oficialul ,,roş-albaştrilor” se declară revoltat. Acesta spune că nu poate fi vorba de presiune la CFR Cluj, având în vedere clasamentul. Adelenii sunt la o distanţă de 10 puncte faţă de FCSB, după 21 de etape scurse din Liga 1.

,,Nu există presiune la echipele din provincie, poate doar la Craiova, atât. Acum se discută de o echipă care e la 10 puncte de locul doi și care e aproape… nu imposibil de bătut, ci nu poți să termini cu ea la egalitate, care a câștigat 19 meciuri din 21 de jocuri… și vorbim de presiune?

Nu suport balivernele, îmi place să vorbesc cu argumente. În cupele europene, indiscutabil că există presiune, dar acum nu vorbim de cupele europene, vorbim de meciul FCSB-CFR Cluj, zece puncte distanță între cele două echipe.

Noi am avut un parcurs de excepție, am avut 13 meciuri în care am câștigat 11 meciuri și am făcut două egaluri. Cine s-a gândit că ei vor câștiga meci de meci? Nu e nicio problemă cu Toni Petrea.

Echipa nu juca mai nimic cu Edi, chiar dacă obțineam rezultate bune, iar când întâlneam echipe care joacă, precum Botoșani sau UTA, Toni are cinci meciuri câștigate și un egal. În continuare avem două meciuri foarte grele, ei vin cu forță mare.”, a declarat Mihai Stoica, pentru Telekom Sport.