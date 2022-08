Mihai Stoica, un car de nervi după prestația FCSB-ului cu Dunajska Streda: „Am fost foarte nervos! Are o frică de succes!”

FCSB i-a învins pe cei de la Dunajska Streda (1-0) în prima partidă din turul 3 preliminar din Conference League. Mihai Stoica, managerul general al echipei, a declarat că nu a fost deloc mulțumit de rezultat.

Mai exact, Meme a fost foarte indignat pe jucătorii săi pentru felul în care au gestionat partida la 1-0 și cu un om în plus față de adversari.

„Am fost foarte nervos după meci și foarte nemulțumit!”

„Pot fi probleme la retur. Am fost foarte nervos după meci și foarte nemulțumit de faptul că la 1-0 pentru noi, când ei erau în 10 oameni, noi n-am stăpânit jocul. Noi n-am mai ajuns la poartă, în schimb ei au ajuns la poarta noastră! Ne-am pierdut organizarea.

Avem și o problemă, deoarece n-avem jucători cu experiență în cupele europene. În plus, românul – și nu doar românul – are o frică de succes. Când ai 1-0, joci 11 vs. 10, unii au tendința de a juca mai precaut. Dar noi n-am jucat nici precaut! Poate așa a trebuit să se întâmple, ca Gigi să mai facă niște eforturi și să completeze lotul”, a declarat Mihai Stoica, potrivit celor de la orangesport.ro.

CS Mioveni-FCSB a fost mutat sâmbătă, 6 august. Partida va avea loc de la ora 19:00 și va conta pentru etapa a 4-a din SuperLiga.

FCSB vine după o victorie în Conference League (1-0 contra Dunajská Streda). În campionat, situația trupei lui Nicolae Dică nu este tocmai roz: 1-1 contra U Cluj, 0-2 contra Rapid și 1-1 contra FC U Craiova 1948 (doar 2 puncte după 3 etape).