Mihai Stoichiță a vorbit despre viitorul lui Edi Iordănescu pe banca naționalei României: „I-am zis că așa e la fotbal!”

Edi Iordănescu a preluat naționala României la începutul acestui an, însă rezultatele înregistrate au fost departe de cele sperate. Mihai Stoichiță a vorbit recent despre viitorul tehnicianului pe banca naționalei.

Deși lumea fotbalului românesc, dar și fanii prezenți la meciurile „tricolorilor”, i-au cerut demisia, Edi Iordănescu pare tot mai susținut de către oficialii FRF.

„Edi va continua indiferent de rezultate!”

„Edi nu trebuie să transmită dezamăgirea asta către jucători. Ăsta e talentul lui, de a remonta. Nu e nimic pierdut. E un vis de a te califica. Cred că primul meci e cel mai important, cu Finlanda, pe care trebuie să-l câștige. E normal să fie puțin tensionat, pentru că știe cât de important este acest meci. Dacă vom câștiga cu Finlanda, va fi altfel. Tot timpul vorbim, el face analize, pregătește meciurile.

Din ce am înțeles, din ce am vorbit și cu domnul președinte (n.r. – Răzvan Burleanu), Edi are sprijin total din partea noastră. Nu cred că ar fi cazul să dai un antrenor afară după niște rezultate, dacă munca pe care o face te mulțumeste.

Dar trebuie să ai clauze intermediare, trebuie să cântărești ceea ce face. Vom trage concluzii, cu plusuri și minusuri. Probabil că Edi va continua indiferent de rezultate, pentru că modul lui de lucru este profesionist. Mirel n-a fost susținut necondiționat?

Edi a avut anumite supărări, dar i-am zis că așa e la fotbal. Nu ne-a spus de ce e supărat. Sigur că Edi va dori să continue„, a declarat Mihai Stoichiță, pentru digisport.ro.

De la preluarea naționalei României la începutul acestui an, Edi Iordănescu a înregistrat următoarele rezultate:

Amicale: 0-1 contra Greciei și 2-2 cu Israel

Nations League: 0-2 contra Muntenegrului, 0-1 contra Bosniei, 1-0 cu Finlanda și 0-3 cu Muntenegru

Următoarele și singurele meciuri rămase din Nations League pentru „tricolori” sunt cu Finlanda (deplasare, 23 septembrie) și cu Bosnia (acasă, 26 septembrie).