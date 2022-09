Mihai Stoichiță, făcut praf de Dinu Gheorghe: „Știe regulamentul? Ieși și spune ceva pertinent. Tu când vorbești… Burleanu nu vorbește…”

Oficialii FRF au fost criticați recent pentru declarațiile după retrogradarea României din liga B grupa a 3-a din Nations League. Dinu Gheroghe l-a luat în colimator pe Mihai Stoichiță.

Mai exact, Stoichiță a recunoscut că nu cunoaște regulamentul și că nu avea habar de retrogradarea echipei naționale. Iată cum l-a taxat fostul conducător de club din Liga 1.

„Cum să spui chestia asta? Ieși și spune ceva pertinent!”

„Se poate continua cu Edi Iordănescu? Știe Mihai Stoichiță regulamentul? Păi, am văzut că a luat la mișto media după joc: «Cum am retrogradat? A, eu nu știu regulamentul». La nivelul ăsta nu ai voie să faci așa ceva. Ești îmbrăcat la costum și reprezinți o federație națională și într-o funcție pe care o ai… Eu sunt amic cu el, mi-e drag de el, dar Mihai, nu poți face declarația asta să se bucure Bodescu sau Burleanu că ai făcut declarația asta. Cum să spui chestia asta?

Ieși și spune ceva pertinent. Tu când vorbești… Burleanu nu vorbește, Bodescu nu vorbește, Vișan nu vorbește, el e singurul care cât de cât comunică ceva despre echipa națională din funcția de director tehnic, dar nu poți să spui că nu știi regulamentul, că nu știi dacă am retrogradat. Ieși și spune ceva pertinent să ne alini măcar supărarea că nu am câștigat cu Muntenegru în două jocuri, că am venit pe acest loc 4, cea mai slabă clasare din istoria echipei naționale în grupele astea de calificări”, a declarat Dinu Gheorghe, poitrivit prosport.ro.

Iată clasamentul final al grupei Nations League din care a făcut parte naționala României: