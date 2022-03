Mihai Stoichiță laudă jucătorii de la U19: „Depășesc nivelul la care sunt la ora actuală!”. Cine sunt cei 2 jucători luați în vizor

România U19 a strălucit în campania de calificare a Campionatului European. Elevii lui Adrian Văsîi s-au calificat după remiza adversarelor Georgia-Islanda (1-1).

Bucuria calificării i-a determinat pe tinerii fotbaliști să petreacă în vestiar într-un mod inedit. Aceștia au început să scandeze dorința venirii banilor. Acest aspect poate însemna o presupusă primă de calificare.

Mihai Stoichiță, impresionat de 2 tineri talentați

Mihai Stoichiță a scos în evidență numele a 2 fotbaliști din lotul României U19. Este vorba de Robert Popa (18 ani) de la U Craiova 1948 și Rareș Ilie (19 ani), fotbalistul lui Rapid.

Conform Pro X, Mihai Stoichiță a declarat următoarele:

„Nu ne-am așteptat să ne calificăm de ieri, ne gândeam că ultimul meci e decisiv. A fost o bucurie care trece repede, ține o seară și vedem ce urmează în continuare. Campionatul European de la vară, dorința de a face performanță și acolo.

E lăudabil, dacă stăm să ne gândim este generația următoare celei care au ratat un Campionat European trecut. Se confirmă munca de la copii și juniori. Am observat ce progrese sunt.

Mai ales că s-au schimbat formatele competiționale și e normal să apară și rezultate. Vreau să îl felicit pe Marcel Pușcaș pentru Popa, e un tip extraordinar.

Și Rareș Ilie și toți ceilalți depășesc nivelul la care sunt la ora actuală, ar merita să joace și mai sus. Ei sunt superiori față de ce a fost înainte și datorită cluburilor care au investit foarte mult. Am fost în vizită la Craiova, ce are Craiova asta a lui Mititelu nu am văzut. Vreo 6 terenuri impecabile.”, au fost cuvintele directorului tehnic al FRF.

România U19 este liderul grupei sale, cu 6 puncte. Urmează duelul cu Islanda, ocupanta locului 2, cu 3 puncte.