Mihai Teja a răbufnit la adresa unui jucător după eșecul cu UTA Arad: „Asta e, va fi amendat! Îi strică și pe ceilalți!”

FC Botoșani a înregistrat al 2-lea eșec consecutiv (1-2 contra UTA Arad) și totodată al 3-lea din noul sezon de Liga 1. Mihai Teja, tehnicianul moldovenilor, a oferit o primă reacție după meci.

Mai exact, Teja a fost nemulțumit de prestația elevilor săi, dar mai ales de gestul lui Mateus, care a plecat direct la vestiare după ce a fost schimbat.

„Vor fi consecințe pentru Mateus!”

”O înfrângere acasă. Nu ne doream chestia asta, nu ne doream să pierdem acasă. Prima repriză este vina noastră, am intrat fără motivație, fără determinare. Nu știu de ce nu am putut să ținem de minge, foarte multe greșeli. Jocul ne-a taxat. Nu am fost atenți, două greșeli, două goluri. Nu e ușor să revii în meci.

Am încercat să schimbăm ceva la pauză, a venit și golul, dar din păcate nu am reușit să egalăm. Un meci slab pentru noi, am întâlnit o echipă bună.

Ne-a lipsit doi-trei jucători și nu avem prea multe soluții. E prea devreme să vorbim de play-off. Mai sunt multe meciuri. Trebuie să le abordăm pe toate cu o atitudine bună. Trebuie să dăm mai mult, să ne antrenăm mai bine.

Vor fi consecințe pentru Mateus. Asta e, va fi amendat. Când un jucător nu se comportă bine, îi strică și pe ceilalți jucători, strică și atmosfera. Asta e, dacă el a decis așa, poate să plece liniștit.

Nu se pune problema de blocaj. E o perioada mai grea din care trebuie să ieșim. Lucrurile grele trebuie să ne unească mai mult. Cine are caracter și cine își dorește mai mult, cu siguranță va merge în continuare”, a declarat Mihai Teja, după eșecul cu UTA Arad.

În urma acestei partide, UTA Arad a urcat pe locul 5, cu 15 puncte, în timp de FC Botoșani coboară pe locul 9, cu 12 puncte.