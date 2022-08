Mihai Teja, dezamăgit după ultimul meci al lui FC Botoșani: ”Îmi doream mai mult!”

Echipa FC Hermannstadt a terminat la egalitate cu FC Botoşani, 1-1, pe teren propriu, la Mediaş, în etapa a treia din Superligă, după golurile lui Daniel Paraschiv (53), respectiv, Eduard Florescu (71, penalty). La finalul meciului, Mihai Teja, antrenorul lui FC Botoșani, a declarat că echipa lui putea face mai mult.

”Îmi doream mai mult!”

”Ne doream să câştigăm. Am făcut o primă repriză destul de slabă, nu ne-am creat ocazii, nu am avut dinamică bună şi nici circulaţie rapidă a balonului. Am luat un gol. Am încercat să preluăm iniţiativa, am revenit în joc şi am avut ocazii, dar nu am reuşit să înscriem.

Îmi doream mai mult şi ca rezultat şi ca joc. Putem mult mai mult şi sper să devenim o echipă mai omogenă şi mai incisivă. Trebuie să fim atenţi pe faza defensivă. Am luat un gol simplu, de evitat. Mai e mult de lucrat la omogenitate, la dinamica jucătorilor. Mai sunt multe de lucrat pentru a scoate din joc un adversar care se pune pe două linii, aşa cum a fost Hermannstadt.

Sunt sentimente frumoase, am avut două mandate foarte bune la Mediaş şi îmi pare rău că echipa nu mai există. Toată lumea e supărata, nici acum nu ştiu de ce s-a întâmplat asta. Nu pot să îmi dau seama.

O echipă care avea echilibru financiar, a fost şi în play-off şi în cupele europene. Am întâlnit oameni frumoşi, cu calitate, am făcut şi o parte din istoria lor. Îmi doresc ca fotbalul medieşean să revină, e destul de greu, dar îmi doresc”, a declarat Mihai Teja.