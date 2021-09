Ministrul Eduard Novak nu a dat uitării conflictul cu Ana Maria Popescu: ,,Am lăsat-o pe ea să se desfășoare”

Eduard Novak, ministrul Sportului şi Tineretului din România, nu a uitat de episodul neplăcut prin care a trecut alături de Ana Maria Popescu, când aceasta s-a întors cu o medalie de la Tokyo.

Medaliată cu argint la Tokyo, Eduard Novak a declarat despre sportivă atunci că nu putea face mai mult nici dacă sportul avea o finanţare mai mare, iar la întoarcerea în ţară, Ana Maria Popescu l-a taxat pe ministrul Sportului şi a refuzat să dea mâna cu acesta.

Acum, Eduard Novak, medaliat şi el cu argint la Jocurile Paralimpice, susţine că a fost înţeles greşit pentru declaraţia pe care a dat-o la momentul respectiv şi o înţelege perfect pe Ana Maria Popescu, fiind şi el, de asemenea, sportiv.

,,A fost o declarație probabil … câteodată nu mă exprim corect românește și a fost o declarație înțeleasă greșit. Eu am fost printre primii care a felicitat-o. Dacă nici eu nu cunosc sportul de performanță, atunci nu o mai face nimeni. O înțeleg, știu ce simte un sportiv după atâția ani de muncă. La noi câteodată există o atitudine de reproș, tot timpul căutăm problemele la alții. Cel mai ușor e să spui că nu sunt bani suficienți. A fost un moment ciudat atunci, dar am lăsat-o pe ea să se desfășoare.

Și eu când am luat o medalie am fost așteptat de o singură doamnă care m-a strigat pentru un interviu și am întrebat-o de la ce televiziune e. Mi-a spus că e de la Romantica. E normal să simți o frustrare.”, a declarat Eduard Novak, pentru ProSport.