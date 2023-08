Miodrag Belodedici, încântat de faptul că FCSB va juca pe Ghencea: „Foarte bine! E extraordinar!”

FCSB-CFR Cluj, meciul din etapa a 4-a, se va disputa pe stadionul Ghencea. Lumea fotbalului românesc a reacționat imediat.

Este și cazul lui Miodrag Belodedici, fostul mare fotbalist român. Se pare că acesta este încântat de faptul că echipa lui Gigi Becali va evolua în Ghencea.

„Foarte bine! E extraordinar!”

„Habar nu am, nu sunt în temă, nu știu cine, care, cum. Dacă le-a dat voie să joace, să joace. Nu mă întrebați pe mine, că habar nu am. Nu am ce să vă spun.

Nu știu cu cine s-au judecat, dacă le-au dat voie, să joace. Nu e normal nimic, în țara asta nu e normal nimic. Nu pot să vă dau niciun punct de vedere, că nu știu.

Dacă s-au înțeles așa, foarte bine! Nu știu cine cu cine s-a înțeles? Militarii cu Gigi?! Întrebați-i pe Balint, pe Lăcătuș.

Pentru fotbal e foarte bine. FCSB să joace în Ghencea… e extraordinar. O să vină spectatori, o să aibă susținere”, a spus Miodrag Belodedici, potrivit iamsport.ro.