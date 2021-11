Mircea Lucescu a răbufnit după eșecul cu Bayern Munchen: „Arbitrii protejează mereu granzii!”

Dinamo Kiev a pierdut pe teren propriu, scor 1-2, în compania celor de la Bayern Munchen, în grupa E din UEFA Champions League!

Formația pregătită de Mircea Lucescu a încercat să profite de absențele numeroase din lotul condus de Julian Nagelsmann, care s-a deplasat în Ucraina fără șapte jucători importanți. Cu toate acestea, Dinamo Kiev nu a izbutit să păstreze nici măcar un punct din duelul cu nemții și rămân ultimii în grupa din care mai fac parte FC Barcelona și Benfica Lisabona.

La finalul jocului, tehnicianul român în vârstă de 76 de ani a tras primele concluzii și a mărturisit că echipa sa putea obține mai mult. Totodată, Il Luce a reclamat un penalty neacordat și este de părere că arbitrii le iau partea echipelor puternice în competițiile de acest fel.

„Golul nostru putea veni mai devreme, așa cum ar fi trebuit să se întâmple cu Barcelona și Benfica. A fost un meci echilibrat și puteam obține mai mult. La Munchen, acel penalty ușor acordat ne-a destabilizat și am pierdut. Azi le-am cerut băieților să joace cu multă determinare astfel încât să poată ieși de pe teren cu fruntea sus la final. Golul marcat e important pentru noi, dar repet, puteam să marcăm mai devreme.

La Munchen, am jucat bine până la acel penalty acordat foarte ușor. (…) Azi am evoluat mult mai bine decât la Munchen, am jucat bine și trebuia să avem un penalty la Buyalsky. Dacă se acorda și marcam, jocul ar fi fost altfel. Azi am jucat cu mai multă încredere, am fost mai singuri pe noi.

Marele avantaj după aceste meciuri este creșterea echipei. Jucătorii devin mai încrezători, mai siguri, își dau seama că talentul și calitățile lor pot aduce rezultate. Progresul este vizibil. Cu Benfica și Barcelona am jucat de la egal la egal, iar aceste echipe au pierdut mai clar contra lui Bayern decât am făcut-o noi astăzi. Arbitrii au mereu o atitudine specială față de granzi, îi protejează. Astăzi s-a demonstrat din nou. Nu cred că meritam să pierdem”, a declarat Mircea Lucescu, citat de UA Football.