Mircea Lucescu, despre primele zile ale războiului din Ucraina. De ce a părăsit țara antrenorul român

Antrenorul român al echipei ucrainene Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, a povestit cum a perceput primele momente ale invaziei trupelor rusești din Ucraina. „Când au fost bubuiturile alea și am crezut că a fost o furtună”, a recunoscut el.

Mircea Lucescu a părăsit Ucraina pentru a organiza „exodul” fotbaliștilor

Tehnicianul român Mircea Lucescu a fost invitat la emisiunea Marius Tucă Show și a povestit ce a simțit în pșrimele zile ale războiului din Ucraina.

„Când am ajuns am fost mirat, m-am așteptat că o să se ajungă la un moment dat… e greu de spus la o confruntare. Se simțea și pe plan sportiv. Nu mă așteptam, în niciun caz.

Noi ne-am întors din Turcia, am făcut o pregătire foarte bună, am avut antrenament pe 24, iar pe 24 spre 25 au fost bubuiturile alea și am crezut că a fost o furtună, un tunet. Dimineață mi s-a spus că a fost atacat aeroportul.

Federația a decis să amâne o lună campionatul, am mai rămas trei zile și mi-am dat seama că e nevoie să plec și să organizez aducerea lor în țară.

Jucătorii erau disperați, nu puteau să părăsească țara. Am fost inspirat să cerem prin intermediul președintelui și a Federației să lase jucătorii să plece, acolo nu mai puteau juca fotbal. Prezența lor pe un teren de fotbal conta mai mult la imagine decât să stea într-o bază.

A fost și gândul de a juca meciuri de imagine, meciuri caritabile, dar și să se pregătească jucătorii de echipa națională pentru că joacă meciul de baraj”, a spus Mircea Lucescu pentru Marius Tucă Show, informează prosport.ro.