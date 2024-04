Mircea Lucescu s-a pronunțat în cazul luptei la titlu în Liga 1: „În fotbal se poate întâmpla oricând o răsturnare de situație!”

Mircea Lucescu a privit partidele din etapa a 2-a din play-off-ul Ligii 1. „Il Luce” s-a pronunțat în cazul luptei la titlu.

Tehnicianul român consideră că FCSB este marea favorită să pună mâna pe marele trofeu, dar a precizat și faptul că oricând pot exista schimbări neașteptate.

„În fotbal se poate întâmpla oricând o răsturnare de situație!”

„Nu cred că Steaua (n.r – FCSB) mai poate pierde titlul, dar în fotbal se poate întâmpla oricând o răsturnare de situație. Am văzut și Craiova cu Rapid.

Cei care au fost în fotbal, acolo, în prima linie, își dau seama ce se poate întâmpla într-un meci. S-au relaxat cei de la Rapid.

Și eu am pierdut un meci important, aveam 2-1, am ajuns în superioritate numerică și am pierdut 2-3”, a spus Mircea Lucescu, potrivit Digi Sport.