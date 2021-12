Mircea Lucescu spulberă toate speranțele: „Nu mă mai întorc niciodată la națională!”

Tehnicianul în vârstă de 76 de ani a fost văzut de foarte multă lume din fotbalul românesc, drept o variantă ideală pentru înlocuirea lui Mirel Rădoi!

Mircea Lucescu este unul dintre cei mai titrați antrenori români din istorie, iar rezultatele obținute de-a lungul carierei au rămas în filele istoriei. În prezent, Il Luce o pregătește pe Dinamo Kiev, alături de care a reușit să se califice în grupele Champions League, dar și să cucerească totul în competiția internă, în sezonul precedent: titlul, Cupa și Supercupa.

Cu toate acestea însă, Mircea Lucescu nu s-a aflat pe lista celor de la FRF pentru postul de selecționer, însă antrenorul ar fi oferit un răspuns negativ, dacă ar fi fost contactat. Concret, Lucescu senior a dezvăluit care a fost momentul care l-a dezamăgit cel mai tare și a mărturisit că din acea clipă a decis să nu se mai întoarcă niciodată la naționala României. Mai mult, Il Luce a dat de înțeles că în aceeași situație este și fiul său, Răzvan, care a refuzat de curând propunerea lui Burleanu.

„Haideți să nu vorbim despre asta (n.r. – să devină selecţioner) pentru că nici nu s-ar fi putut. Sunt sub contract. An de an am refuzat! Am plecat de la națională câștigând 4-0 cu Austria și nu am fost la acel moment protejat. Am hotărât din acea clipă să nu mă mai întorc niciodată la echipa națională.

Am mai cochetat, a fost un moment când puteam s-o fac, am mai discutat, însă s-au strâns câțiva care nu voiau să mă vadă în conducerea echipei de fotbal și atunci am renunțat definitiv. La fel s-a petrecut și cu Răzvan. La noi e greu, pentru că e greu de acceptat succesul altuia”, a spus Mircea Lucescu pentru gsp.ro.